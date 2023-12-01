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Земельные участки в Лимбажи, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Лимбажи, Латвия
Земельные участки
Лимбажи, Латвия
Рядом с улицей Йомас, главной улицей Города Юрмала. Лучшее место в городе - курорте для разм…
€1,80 млн
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Земельные участки в Лимбажи, Латвия
Земельные участки
Лимбажи, Латвия
Продается земельный участок под частную застройку в тихой части города Юрмалы в Лиелупе, нап…
€1,35 млн
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