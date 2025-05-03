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Дома в Liepupes pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Liepupes pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Liepupes pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 2/2
Первый этаж представляет собой пространство открытой планировки с кухонной зоной, обеденной …
$239,616
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Параметры недвижимости в Liepupes pagasts, Латвия

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