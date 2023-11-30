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Инвестиционная недвижимость в Лиепая, Латвия

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Лиепая, Латвия
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Лиепая, Латвия
Площадь 44 000 м²
Основная территория: - Участок земли общей площадью в 17,6 га (176 352 м2), с прилегающими к…
€4,00 млн
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