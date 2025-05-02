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Квартиры с гаражом в Лиепае, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Лиепая, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лиепая, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается просторная и уютная 2-х комнатная квартира в тихом месте. Квартира: -В квартир…
$56,536
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Квартира 2 комнаты в Лиепая, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лиепая, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Продаётся отремонтированная 2-х комнатная квартира в центре Лиепаи. Квартира: -Свежий ко…
$94,567
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Параметры недвижимости в Лиепае, Латвия

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