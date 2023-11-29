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Дом 99 комнат
Даугавпилс, Латвия
99
3 300 м²
4
Гостиница находится в одном из самых тихих и спокойных мест города Даугавпилс, в 5 минутах е…
€1,61 млн
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Дом 5 комнат
Резекне, Латвия
5
290 м²
2
Продается хороший дом в Юрмале. Дом является памятником архитектуры и выдержан в классическо…
€995,000
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Квартира 4 комнаты с лифтом
Краслава, Латвия
4
194 м²
3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
€320,000
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Квартира 4 комнаты с лифтом
Краслава, Латвия
4
97 м²
3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
€250,000
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Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
5
180 м²
2
Продается новостройка в Юрмале, Пумпури, Эзеру 52. В доме установлены деревянные окна(3ех па…
€310,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом
Краслава, Латвия
3
98 м²
1/4
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
€216,000
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Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
5
327 м²
2
Продается отличный дом в Юрмале! - Три спальни, три ванных комнаты, объединённая со столовой…
€449,000
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Квартира 3 комнаты с двором
Даугавпилс, Латвия
3
95 м²
2/2
Выгодное предложение. Продаются двух этажные апартаменты, в новом проекте. Проект расположен…
€149,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Резекне, Латвия
3
64 м²
4/7
Продается уютная 3-х комнатная квартира в центре Риги, в проекте "Паркерс".Дизайнерские инте…
€259,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Резекне, Латвия
2
56 м²
5/7
Продается уютная квартира в центре Риги, в проекте "Паркер'с".Дизайнерские интерьеры в споко…
€250,000
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Квартира 3 комнаты с Spalni, у моря
Даугавпилс, Латвия
3
140 м²
4/4
Светлая и просторная квартира в Юрмале. Главным достоинством квартиры является месторасполож…
€180,000
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Дом 6 комнат с Spalni
Краслава, Латвия
6
350 м²
3
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…
€420,000
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Квартира 5 комнат с Spalni
Виляка, Латвия
5
143 м²
3/5
Предлагается красивая стильная квартира с пятью спальнями в отреставрированном доме на улице…
€255,000
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