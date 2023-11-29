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Квартиры в Латгалия, Латвия

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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с лифтом в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты с лифтом
Краслава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 194 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
€320,000
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Квартира 4 комнаты с лифтом в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты с лифтом
Краслава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
€250,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом в Краслава, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом
Краслава, Латвия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/4
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
€216,000
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Квартира 3 комнаты с двором в Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Даугавпилс, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
Выгодное предложение. Продаются двух этажные апартаменты, в новом проекте. Проект расположен…
€149,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Резекне, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Резекне, Латвия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/7
Продается уютная 3-х комнатная квартира в центре Риги, в проекте "Паркерс".Дизайнерские инте…
€259,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Резекне, Латвия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Резекне, Латвия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/7
Продается уютная квартира в центре Риги, в проекте "Паркер'с".Дизайнерские интерьеры в споко…
€250,000
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Квартира 3 комнаты с Spalni, у моря в Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты с Spalni, у моря
Даугавпилс, Латвия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Светлая и просторная квартира в Юрмале. Главным достоинством квартиры является месторасполож…
€180,000
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Квартира 5 комнат с Spalni в Виляка, Латвия
Квартира 5 комнат с Spalni
Виляка, Латвия
Комнаты 5
Площадь 143 м²
Этаж 3/5
Предлагается красивая стильная квартира с пятью спальнями в отреставрированном доме на улице…
€255,000
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Параметры недвижимости в Латгалия, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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