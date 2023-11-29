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Дома в Латгалия, Латвия

5 объектов найдено
Дом 99 комнат в Даугавпилс, Латвия
Дом 99 комнат
Даугавпилс, Латвия
Комнаты 99
Площадь 3 300 м²
Количество этажей 4
Гостиница находится в одном из самых тихих и спокойных мест города Даугавпилс, в 5 минутах е…
€1,61 млн
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Дом 5 комнат в Резекне, Латвия
Дом 5 комнат
Резекне, Латвия
Комнаты 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продается хороший дом в Юрмале. Дом является памятником архитектуры и выдержан в классическо…
€995,000
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Дом 5 комнат в Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается новостройка в Юрмале, Пумпури, Эзеру 52. В доме установлены деревянные окна(3ех па…
€310,000
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Дом 5 комнат в Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
Комнаты 5
Площадь 327 м²
Количество этажей 2
Продается отличный дом в Юрмале! - Три спальни, три ванных комнаты, объединённая со столовой…
€449,000
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Дом 6 комнат с Spalni в Краслава, Латвия
Дом 6 комнат с Spalni
Краслава, Латвия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…
€420,000
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Параметры недвижимости в Латгалия, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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