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Дома в Kurmales pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Kurmales pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Kurmales pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
$103,159
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Kurmales pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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