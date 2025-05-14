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Дома возле озера в Krimuldas pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Дом 10 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 10 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
$1,05 млн
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Дом 8 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 670 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в Krimuldas pagasts, Латвия

Недорогая
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