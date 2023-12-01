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Дома в Краслава, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат с Spalni в Краслава, Латвия
Дом 6 комнат с Spalni
Краслава, Латвия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…
€420,000
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