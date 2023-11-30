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Отели в kekavas pagasts, Латвия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 16 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в kekavas pagasts, Латвия
Отель 16 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 16
Площадь 1 109 м²
Этаж 2/2
Продаётся  здание в живописном районе - Рамава, всего в 12 минутах от центра Риги.  Объ…
€650,000
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