Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Kekavas novads
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Kekavas novads, Латвия

Kekavas pagasts
3
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Kekavas pagasts, Латвия
Вилла
Kekavas pagasts, Латвия
Количество спален 8
Площадь 650 м²
Продаем дом 3.5 этажа, общая площадь 650 м2, жилая площадь 370м2. Вся внутренняя отделка - б…
$427,384
Оставить заявку
Вилла в Plakanciems, Латвия
Вилла
Plakanciems, Латвия
Площадь 500 м²
Дом расположен в Кекавской волости, всего в 15 минутах езды от Риги. Тихое, спокойное и зеле…
$569,845
Оставить заявку
Вилла в Vimbukrogs, Латвия
Вилла
Vimbukrogs, Латвия
Количество спален 4
Площадь 630 м²
Предлагается к продаже поместье в Кекавской области  в 30 минутах от центра Риги. На пр…
$1,94 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kekavas novads, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти