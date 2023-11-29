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Латвия
Земельные участки
Юрмала
Земельные участки в Юрмале, Латвия
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133 объекта найдено
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
Участок земли под застройку, расположенный в эксклюзивной части Юрмалы – Дзинтари в 3 минута…
€1,000,000
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
Продается земельный участок в Юрмале рядом с рекой Лиелупе. Участок площадью 2 728 м2 находи…
€450,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок с соснами в Яундубулты. Площадь участка составляет 2575 м2. Уч…
€160,000
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
42 768 м²
€70,000
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
3 264 м²
€55,000
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
€250,000
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
1 000 м²
Продается земельный участок общей площадью 1000 m2 и находящееся на земле строение (в плохом…
€60,000
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
8 290 м²
Продам земельный участок с проектом на пятирядные дома. Каждый рядный дом имеет 4 секции. Ра…
€225,000
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
1 786 м²
Продается земельный участок в красивом месте, в окружении жилой район частного строительств…
€35,720
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
3 500 м²
Продается участок земли, на котором уже есть новый жилой дом и ангар с гаражом высокими пото…
€450,000
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Земельные участки
Юрмала, Латвия
2 364 м²
Земля на продажу в Меллужи, 2364 кв.м. Земля с комерческим статусом, может быть использована…
€591,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся красивый участок с соснами в Приедайне с проектом 1-этажного жилого дома и гостево…
€120,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся участок земли в дюнной зоне под строительство частного дома в Асари, Юрмала. Площ…
€900,000
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Земельные участки 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
6
228 м²
2
Продаем уникальный дом в ста метрах от моря в самом центре Юрмалы. Великолепное месторасполо…
€590,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок в Лиелупе, Юрмала общей площадью 1377 м2. Участок без строений,…
€590,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
К продаже предлагается эксклюзивный участок земли общей площадью 11 378 кв.м. в Юрмале, в ра…
€1,50 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продается красивый земельный участок на улице Капу с домом. Участок общей площадью 2888 м2.…
€493,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Участок под частный или многоквартирный дом в Юрмале. Площадь участка 1300 м2. Расположен …
€129,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Земельный участок в Юрмале со своим причалом! Площадь участка 1380 м2. На участке есть небо…
€650,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Земельный участок в Юрмале площадью 8207 м2. Расположен в 1500 м от моря. Возможно разделе…
€246,210
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Земельный участок в Юрмале у реки площадью 1751 м2 Расположен в 150 м от реки Лиелупе В…
€90,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок 3000 м2 на берегу Лиелупе, Юрмала. На территории находится дом,…
€970,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продается участок под застройку площадью 2737 м2 в Каугури, Юрмала. Можно разделить на два …
€150,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Участок под застройку площадью 9081 м2 в Валтери, Юрмала. Виды застройки - DzS5 - дом, д…
€100,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продается красивый незастроенный земельный участок в Булдури, Юрмала, в 700 м от моря под жи…
€310,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продается земля в Вайвари в Юрмале под коммерческую или производственную застройку. Площ…
€53,500
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Земельный участок в 200 м от моря в Булдури площадью 950 м2. - Участок находится на терр…
€395,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продается участок общей площадью 2107 м2 в Кемери. Под частую застройку (DzS18): - особн…
€45,500
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продается земельный участок общей площадью 1182 м2 в Меллужи, Юрмала. В прошлом два отдельн…
€115,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продается эксклюзивный земельный участок в Юрмале! Участок распологается на проспекте Бул…
€1,20 млн
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