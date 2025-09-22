Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Jaunpiebalgas pagasts
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 2/2
Прекрасный и ухоженный дом у реки Гауя, ухоженная территория с камином, сауной, гаражом, сар…
$150,152
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
