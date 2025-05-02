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Жильё в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 4/6
Улица Рупниецибас 7,  рядом с улицей Видус на 4-м этаже фасадного дома (пока без лифта, согл…
$336,197
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Квартира 4 комнаты в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Jaunpiebalgas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 2/2
Прекрасный и ухоженный дом у реки Гауя, ухоженная территория с камином, сауной, гаражом, сар…
$145,090
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Параметры недвижимости в Jaunpiebalgas pagasts, Латвия

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