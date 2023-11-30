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Земельные участки в Иецавский край, Латвия

3 объекта найдено
Земельные участки в Dimzukalns, Латвия
Земельные участки
Dimzukalns, Латвия
Площадь 156 200 м²
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€300,000
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Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Иецава, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Иецава, Латвия
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
€404,000
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Земельные участки в центре города, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Иецава, Латвия
Земельные участки в центре города, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Иецава, Латвия
Предлагаем приобрести участок земли под коммерческую застройку. Расположение - Иецавский окр…
€668,000
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