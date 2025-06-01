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Инвестиционная недвижимость в Ezernieku pagasts, Латвия

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2 объекта найдено
Инвестиционная 8 882 м² в Эзерниеки, Латвия
Инвестиционная 8 882 м²
Эзерниеки, Латвия
Число комнат 1
Площадь 8 882 м²
Туристический центр отдыха "Эзерниеки" был открыт в 1972 году и являлся достопримечательнос…
$569,992
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Инвестиционная 8 882 м² в Эзерниеки, Латвия
Инвестиционная 8 882 м²
Эзерниеки, Латвия
Количество спален 1
Площадь 8 882 м²
Туристический  центр отдыха "Эзерниеки" был открыт в 1972 году и являлся достопримечательнос…
$627,016
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