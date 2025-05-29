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Виллы в Engures pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Вилла в Кестерциемс, Латвия
Вилла
Кестерциемс, Латвия
Площадь 220 м²
Продаем обьект в поселке Кестерциемс, Энгурская волость. Поселок расположен на побережье Бал…
$342,009
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Параметры недвижимости в Engures pagasts, Латвия

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