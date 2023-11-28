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Квартиры в Даугавпилс, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с двором в Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Даугавпилс, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
Выгодное предложение. Продаются двух этажные апартаменты, в новом проекте. Проект расположен…
€149,000
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Квартира 3 комнаты с Spalni, у моря в Даугавпилс, Латвия
Квартира 3 комнаты с Spalni, у моря
Даугавпилс, Латвия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Светлая и просторная квартира в Юрмале. Главным достоинством квартиры является месторасполож…
€180,000
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Параметры недвижимости в Даугавпилс, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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