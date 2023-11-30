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Дома в Цесис, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат с двором в Цесис, Латвия
Дом 6 комнат с двором
Цесис, Латвия
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Светлый, уютный, ухоженный эко-дом на продажу в Меллужи, в 5 минутах ходьбы от пляжа. Недвиж…
€400,000
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