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Виллы в Carnikavas pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Вилла в Carnikavas pagasts, Латвия
Вилла
Carnikavas pagasts, Латвия
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Предлагаем вашему вниманию современный дом с видом на дюны, расположенный в кукортном городе…
$796,983
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Параметры недвижимости в Carnikavas pagasts, Латвия

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