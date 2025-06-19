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Таунхаусы в Carnikavas pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Таунхаус в Carnikavas pagasts, Латвия
Таунхаус
Carnikavas pagasts, Латвия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Предлагаем новый рядный дом в Калнгале. В доме 3 этажа общей площадью 220 м², также 842 м² з…
$346,514
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Параметры недвижимости в Carnikavas pagasts, Латвия

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