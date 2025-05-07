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Производственные здания в Carnikavas pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Производство 1 864 м² в Carnikavas pagasts, Латвия
Производство 1 864 м²
Carnikavas pagasts, Латвия
Площадь 1 864 м²
Этаж 1/1
Предлагаем одноэтажное производственное или складское помещение совмещенное с небольшим офис…
$1,02 млн
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