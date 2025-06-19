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Квартиры в Carnikavas pagasts, Латвия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Carnikavas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
$80,853
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Carnikavas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 5/11
Продаётся шикарная квартира в Юрмале, 50 метров до моря. Площадь квартиры составляет 106 м².…
$346,703
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Квартира 9 комнат в Gauja, Латвия
Квартира 9 комнат
Gauja, Латвия
Число комнат 9
Площадь 1 385 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу эксклюзивный просторный особняк площадью 1384.10 м2. Дом находится в …
$1,62 млн
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Параметры недвижимости в Carnikavas pagasts, Латвия

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