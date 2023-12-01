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Инвестиционная недвижимость в Бауска, Латвия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Бауска, Латвия
Инвестиционная
Бауска, Латвия
Площадь 7 600 м²
В старом городе Бауска, на берегу живописной реки Мемеле, находится историческая и отреставр…
€2,60 млн
в месяц
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