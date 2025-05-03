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Дома в Baldones pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Baldones pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Baldones pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 1/1
$273,131
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Дом 3 комнаты в Baldones pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Baldones pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
$201,187
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Параметры недвижимости в Baldones pagasts, Латвия

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