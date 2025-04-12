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Жильё в Baldones pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Baldones pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Baldones pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
$195,077
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Baldones pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов