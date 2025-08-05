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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Babites pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Dzilnuciems, Латвия
Квартира 4 комнаты
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Только сейчас сэкономьте до 200 евро в месяц заключая договор на 2 года при стоимости аренды…
$1,395
в месяц
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