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Инвестиционная недвижимость в Babites pagasts, Латвия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Инвестиционная в Babites pagasts, Латвия
Инвестиционная
Babites pagasts, Латвия
Продаем участок 6.22 га в поселке Эглюциемс Бабитской волости. Поселок расположен всего в 22…
$709,098
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Инвестиционная в Пиньки, Латвия
Инвестиционная
Пиньки, Латвия
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ УЧАСТОК В ПРЕМИАЛЬНОЙ ЛОКАЦИИ  Piņķi  Площадь участка: 7 …
$1,14 млн
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