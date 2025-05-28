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Виллы в Adazu pagasts, Латвия

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2 объекта найдено
Вилла в Baltezers, Латвия
Вилла
Baltezers, Латвия
Количество спален 6
Площадь 544 м²
Новый, эксклюзивный особняк с видом на озеро Балтезерс. Дорогая дизаинерская отделка, 6 комн…
$672,617
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Вилла в Adazu pagasts, Латвия
Вилла
Adazu pagasts, Латвия
Количество спален 7
Площадь 290 м²
Продаётся большой, дом в Адажи, построенный в 2006 году из качественных материалов. Красивое…
$558,614
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Параметры недвижимости в Adazu pagasts, Латвия

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