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Дома возле озера в Adazi, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Адажи, Латвия
Дом 5 комнат
Адажи, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…
$443,686
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Параметры недвижимости в Adazi, Латвия

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