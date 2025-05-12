Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Adazi
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Adazi, Латвия

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Адажи, Латвия
Коммерческое помещение
Адажи, Латвия
Продажа земли в Адажи, рядом с Т/Ц "Апельсин" Зона общественных зданий Площадь участка -…
$396,389
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти