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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The municipality Nea Propontida
Неа-Муданья
Земельные участки в Неа-Муданья, Греция
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57 объектов найдено
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Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
5 670 м²
€ 45,000
Площадь участка составляет 5670 кв. М. Расположен в пригороде города Неа Мудания, в 3500 мет…
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
4 938 м²
€ 100,000
Площадь участка составляет 4938 кв. М. Он расположен в пригороде города Неа Мудания, в 1800 …
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
270 м²
€ 42,000
Land is 270 sq. meters and is located near Paralia Dionisiou Beach in its part Mouries 250 m…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
360 м²
€ 85,000
Площадь земельного участка составляет 375 кв. М. Он расположен в окрестностях деревни Парали…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
7 250 м²
€ 80,000
Участок 7250 кв. М. Расположен в пригороде Паралия Дионисиу в 600 метрах от моря. В собствен…
Земельные участки 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 375 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м. в Халкидиках.Земельный участок не предназнач…
Земельные участки 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
4 000 м²
€ 150,000
Площадь участка составляет 4000 кв. М. Он расположен в пригороде города Неа Мудания, в 700 м…
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
4 000 м²
€ 150,000
Land is 4000 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Moudania town 1000 meters to th…
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
2 000 м²
€ 100,000
Land is 2000 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Moudania town 1000 meters to th…
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 1266 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
375 м²
€ 49,000
Land is 375 sq. meters and is located in surroundings of village Paralia Dionisiou in Portar…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
360 м²
€ 80,000
Площадь участка составляет 360 кв. М. Расположен в пригороде пляжа Паралия Дионисиу. Он нахо…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
360 м²
€ 80,000
Этот участок земли составляет 360 кв. М и расположен на окраине пляжа Паралия Дионисиу. Он н…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
1 500 м²
€ 70,000
Land is 1500 sq. meters and is located in Paralia Dionisiou village in 1400m from the beach.…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
363 м²
€ 55,000
Land is 363 sq. meters and is located in the suburbs of a Paralia Dionisiou village 650 mete…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
375 м²
€ 36,000
Land is 375 sq. meters and is located in surroundings of village Paralia Dionisiou. The pro…
Земельные участки
Dionisiou Beach, Греция
5 000 м²
€ 250,000
Land is 5000 sq. meters and is located in Paralia Dionisiou village in 1400 meters from the …
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок 840 кв.м в большом курортном городе на п-ове Халкидики. Коэфиици…
Земельные участки 1 комната
Dionysiou, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок площадью 5800 кв.м. Участок расположен недалеко…
Земельные участки 1 комната
Portaria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 8400 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Халкидиках
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