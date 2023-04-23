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Земельные участки в Лутра-Эдипсу, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Эдипсос, Греция
Земельные участки 1 комната
Эдипсос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведено эл…
Земельные участки 1 комната в Лутра-Эдипсу, Греция
Земельные участки 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 520,000
Продается земельный участок площадью 1680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
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