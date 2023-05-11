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Земельные участки в периферийная единица Арголида, Греция

41 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Дрепанон, Греция
Земельные участки 1 комната
Дрепанон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,050,000
Земельные участки в Astros Beach, Греция
Земельные участки
Astros Beach, Греция
Площадь 2 м²
€ 1,800,000
Земельные участки в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Земельные участки
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Площадь 4 700 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Nea Tiryntha, Греция
Земельные участки
Nea Tiryntha, Греция
Площадь 7 400 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Municipality of Nafplio, Греция
Земельные участки
Municipality of Nafplio, Греция
Площадь 450 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Municipality of Nafplio, Греция
Земельные участки
Municipality of Nafplio, Греция
Площадь 862 м²
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Nea Tiryntha, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Tiryntha, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Земельные участки 15 комнат в Нафплион, Греция
Земельные участки 15 комнат
Нафплион, Греция
Комнаты 15
Площадь 450 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Нафплион, Греция
Земельные участки
Нафплион, Греция
Площадь 1 310 м²
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в agios aimilianos, Греция
Земельные участки 1 комната
agios aimilianos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 158,000
Земельные участки 1 комната в Iliokastro, Греция
Земельные участки 1 комната
Iliokastro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 35,000
Земельные участки 1 комната в Kilada, Греция
Земельные участки 1 комната
Kilada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Земельные участки 1 комната в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,800,000
Земельные участки 1 комната в dorouphi, Греция
Земельные участки 1 комната
dorouphi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Земельные участки 1 комната в agios aimilianos, Греция
Земельные участки 1 комната
agios aimilianos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Земельные участки 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,400,000
Земельные участки 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Ermioni, Греция
Земельные участки 1 комната
Ermioni, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 9,600,000
Земельные участки 1 комната в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Земельные участки 1 комната в Petrothalassa Ermionis, Греция
Земельные участки 1 комната
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Земельные участки 1 комната в Petrothalassa, Греция
Земельные участки 1 комната
Petrothalassa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Земельные участки 1 комната
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Земельные участки 1 комната в dorouphi, Греция
Земельные участки 1 комната
dorouphi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 260,000
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