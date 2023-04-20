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Земельные участки в Агиа Галини, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Mandres, Греция
Земельные участки 1 комната
Mandres, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 98,000
Продается земельный участок площадью 4255 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Меламбес, Греция
Земельные участки 1 комната
Меламбес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 41183 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 4168 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4723 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 8891 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1076 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Агиа Галини, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиа Галини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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