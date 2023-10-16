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Земельные участки в Загреб, Хорватия

99 объектов найдено
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 830 м²
www.biliskov.com  ID: 13617 Шестидесятые Земельный участок площадью 830,00 м2, из них окол…
€240,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Грачанско долие, участок под застройку площадью 1218 м2 с меньшим зданием под снос. Он распо…
€360,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Красивый участок под застройку площадью 1437 м2 на тихой улице в окружении зелени в Горне Ку…
€400,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Загреб, Грачани, земля под застройку общей площадью 2224 м2, из которых 1906 м2 находится в …
€445,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Загреб, Одра, продается участок под застройку в красивом районе Одра в Загребе. Эта земля с …
€320,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Загреб, Шестине, Шестински Прилас, красивый участок под застройку 440 м2 (фасад 15 м), прямо…
€400,000
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 7 794 м²
I26430 Vrinice
€320,000
Земельные участки с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
Площадь 3 643 м²
FOR SALE, AGRICULTURAL PLOT 3,643 m2, NEAR THE PLITVICE MOTEL, ZAGREB – BYPASS Extremely int…
€127,505
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 1 971 м²
www.biliskov.com  ID: 13547 Горня Кустосия Участок под застройку 1971 м2 с домом, построен…
€220,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 303 м²
www.biliskov.com  ID: 13545 Горне Врапче Отдельностоящий дом площадью 101 м2 на участке 30…
€89,000
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 6 486 м²
I26429 Лисичина
€1,50 млн
Земельные участки с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 2 358 м²
I26424 Расточка
€424,800
Земельные участки с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 2 783 м²
I26389 Rastočka
€500,700
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 6 140 м²
www.biliskov.com  ID: 13511 Сосед, Стеньевец Земельный участок под застройку площадью 6140…
€500,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 6 267 м²
www.biliskov.com  ID: 13512 Новый Загреб, Св. Клара Земельный участок под застройку площад…
€360,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 6 000 м²
www.biliskov.com  ID: 13506 Серебряная монета Земельный участок под застройку общей площад…
Цена по запросу
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 3 245 м²
I26354 Грмовчица, Пушча
€29,900
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Загреб, Хорватия
Площадь 164 м²
I26090 Донджи Рим
€180,000
Земельные участки с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
Площадь 1 480 м²
I25597 Холякова улица
€370,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 1 789 м²
I26262 Донья Подгора
€30,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 966 м²
I26260 Савская улица, Орешье
€15,000
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 3 806 м²
I26259 Савская
€220,000
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 4 897 м²
I26177 Капеков положил
€636,610
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Площадь 296 м²
I26184 Desinička
€260,000
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 1 100 м²
www.biliskov.com  ID: 13382Салат, Центр Уникальный участок под застройку 1100 м2 в самом цен…
€1,10 млн
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 3 189 м²
I26037 Perjavica
€257,500
Земельные участки с подведенным электричеством, с Train в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 1 276 м²
I26018 Fratrovac
€249,800
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 1 670 м²
www.biliskov.com  ID: 13324-1 Участок под застройку 1670,00 м2 в Ботинаке Продается участо…
€334,000
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Площадь 713 м²
I25893 Medveščina
€110,000
Земельные участки с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 811 м²
I25878 Шестинский Кралевец
€150,000
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