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Земельные участки
Хорватия
Загреб
Земельные участки в Загреб, Хорватия
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99 объектов найдено
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
830 м²
www.biliskov.com ID: 13617 Шестидесятые Земельный участок площадью 830,00 м2, из них окол…
€240,000
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
Грачанско долие, участок под застройку площадью 1218 м2 с меньшим зданием под снос. Он распо…
€360,000
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
Красивый участок под застройку площадью 1437 м2 на тихой улице в окружении зелени в Горне Ку…
€400,000
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
Загреб, Грачани, земля под застройку общей площадью 2224 м2, из которых 1906 м2 находится в …
€445,000
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
Загреб, Одра, продается участок под застройку в красивом районе Одра в Загребе. Эта земля с …
€320,000
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
Загреб, Шестине, Шестински Прилас, красивый участок под застройку 440 м2 (фасад 15 м), прямо…
€400,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
7 794 м²
I26430 Vrinice
€320,000
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Земельные участки с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
3 643 м²
FOR SALE, AGRICULTURAL PLOT 3,643 m2, NEAR THE PLITVICE MOTEL, ZAGREB – BYPASS Extremely int…
€127,505
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
1 971 м²
www.biliskov.com ID: 13547 Горня Кустосия Участок под застройку 1971 м2 с домом, построен…
€220,000
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
303 м²
www.biliskov.com ID: 13545 Горне Врапче Отдельностоящий дом площадью 101 м2 на участке 30…
€89,000
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
6 486 м²
I26429 Лисичина
€1,50 млн
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Земельные участки с bus
Загреб, Хорватия
2 358 м²
I26424 Расточка
€424,800
Рекомендовать
Земельные участки с bus
Загреб, Хорватия
2 783 м²
I26389 Rastočka
€500,700
Рекомендовать
Земельные участки
Загреб, Хорватия
6 140 м²
www.biliskov.com ID: 13511 Сосед, Стеньевец Земельный участок под застройку площадью 6140…
€500,000
Рекомендовать
Земельные участки
Загреб, Хорватия
6 267 м²
www.biliskov.com ID: 13512 Новый Загреб, Св. Клара Земельный участок под застройку площад…
€360,000
Рекомендовать
Земельные участки
Загреб, Хорватия
6 000 м²
www.biliskov.com ID: 13506 Серебряная монета Земельный участок под застройку общей площад…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
3 245 м²
I26354 Грмовчица, Пушча
€29,900
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Загреб, Хорватия
164 м²
I26090 Донджи Рим
€180,000
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
1 480 м²
I25597 Холякова улица
€370,000
Рекомендовать
Земельные участки
Загреб, Хорватия
1 789 м²
I26262 Донья Подгора
€30,000
Рекомендовать
Земельные участки
Загреб, Хорватия
966 м²
I26260 Савская улица, Орешье
€15,000
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
3 806 м²
I26259 Савская
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
4 897 м²
I26177 Капеков положил
€636,610
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
296 м²
I26184 Desinička
€260,000
Рекомендовать
Земельные участки
Загреб, Хорватия
1 100 м²
www.biliskov.com ID: 13382Салат, Центр Уникальный участок под застройку 1100 м2 в самом цен…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
3 189 м²
I26037 Perjavica
€257,500
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с Train
Загреб, Хорватия
1 276 м²
I26018 Fratrovac
€249,800
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Земельные участки
Загреб, Хорватия
1 670 м²
www.biliskov.com ID: 13324-1 Участок под застройку 1670,00 м2 в Ботинаке Продается участо…
€334,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
713 м²
I25893 Medveščina
€110,000
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Земельные участки с bus
Загреб, Хорватия
811 м²
I25878 Шестинский Кралевец
€150,000
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