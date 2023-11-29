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Земельные участки в Город Загреб, Хорватия

14 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Lucko, Хорватия
Площадь 14 016 м²
SALE, ZAGRE-BLATO, BUILDING LAND FOR INDUSTRIAL COMMERCIAL PURPOSES, 14,016m2 We present an …
€1,45 млн
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Земельные участки в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
Площадь 4 868 м²
www.biliskov.com  ID: 13623 Брезовица, Земля под застройку Участок под застройку правильно…
€179,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Lucko, Хорватия
Площадь 12 092 м²
I26510 Stupničke Šipkovine
€1,45 млн
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Земельные участки в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
Площадь 4 402 м²
www.biliskov.com  ID: 13529 возражающий Земля под промышленную застройку площадью 4.402,00…
€525,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Город Загреб, Хорватия
Площадь 3 344 м²
I26309 Американска
€167,200
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Земельные участки с bus в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus
Город Загреб, Хорватия
Площадь 520 м²
I26172 Обрешка цеста
€35,999
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Lucko, Хорватия
Площадь 9 423 м²
ПРОДАЕТСЯ, ЗАГРЕБ, ЛУЧКО, ВЕНТИЛЯТОР, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ 9 423 м2, БИЗНЕС-КУП, РЕДКАЯ ПРИИКА…
€1,04 млн
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Земельные участки с bus в Lucko, Хорватия
Земельные участки с bus
Lucko, Хорватия
Площадь 8 538 м²
I25120 Улица Хрватская бранителья
€853,900
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Город Загреб, Хорватия
Площадь 2 620 м²
I24932 Golobreška
€222,700
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Tram в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Tram
Город Загреб, Хорватия
Площадь 2 216 м²
I24629 Prigradska
€218,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Lucko, Хорватия
Площадь 600 м²
I24587 Gaj
€57,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Lucko, Хорватия
Площадь 7 800 м²
I24018 Gaj
€663,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Lucko, Хорватия
Площадь 3 035 м²
I23989 Lučko
€238,000
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Земельные участки с bus в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus
Город Загреб, Хорватия
Площадь 3 704 м²
I22172 Драгооножечка цеста
€150,000
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