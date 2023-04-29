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Земельные участки в Opcina Sutivan, Хорватия

9 объектов найдено
Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
€ 700,000
Продается ппрекрасный троительный участок, расположенный в очаровательном приморском городке…
Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
€ 650,000
Продать привекателный сельско хозяйствоний участок, расположенный на склон хольма на страве …
Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
1 195 м²
€ 95,600
Brač, Sumartin Участок под застройку 1195 м2 правильной формы, абсолютно ровный. С земли от…
Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 10000 м2 с прекрасным видом на море, расположенный в ти…
Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
€ 360,000
Продается строительный участок 2000 м2 с видом на море, расположенный в тихом месте в поселк…
Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
€ 840,000
Продается строительный участок 6000 м2 с видом на море, расположенный в тихом месте в поселк…
Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
8 997 м²
€ 494,835
Сутиван, Брач, продажа земли под туристическую застройку 8997 м2. Земельный участок находит…
Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
10 075 м²
€ 1,250,000
Брач, Сутиван, земля под застройку зона М1, площадь 10075 м2, ок. 250 м от моря и главного г…
Земельные участки в Sutivan, Хорватия
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
1 500 м²
€ 250,000
Брач, Сутиван, пахотная земля 1500 м2, с узаконенным домом 34 м2, второй ряд от моря в небол…
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