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Хорватия
Земельные участки
Opcina Sutivan
Земельные участки в Opcina Sutivan, Хорватия
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15 объектов найдено
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
566 м²
Остров Брач (Brač), Сутиван (Sutivan), красивый участок под застройку 566 м2, расположенный …
€160,000
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
1 074 м²
Брач, Мирца, смешанная земля под застройку, в основном жилое, площадь 1074 м2. Земля располо…
€198,000
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
9 400 м²
Брач, Милна, участок под застройку 9400 м2. Он расположен в тихом районе в центре города. …
Цена по запросу
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
Продается ппрекрасный троительный участок, расположенный в очаровательном приморском городке…
€700,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
Продать привекателный сельско хозяйствоний участок, расположенный на склон хольма на страве …
€650,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
Продается земельный участок площадью 10000 м2 с прекрасным видом на море, расположенный в ти…
€1,30 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
Продается строительный участок 2000 м2 с видом на море, расположенный в тихом месте в поселк…
€360,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
Продается строительный участок 6000 м2 с видом на море, расположенный в тихом месте в поселк…
€840,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Sutivan, Хорватия
7 216 м²
Брач, Милна, участок под застройку 7216м2. Земля расположена на юго-западной стороне острова…
Цена по запросу
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
8 997 м²
Сутиван, Брач, продажа земли под туристическую застройку 8997 м2. Земельный участок находит…
€494,835
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
10 075 м²
Брач, Сутиван, земля под застройку зона М1, площадь 10075 м2, ок. 250 м от моря и главного г…
€1,25 млн
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
1 500 м²
Брач, Сутиван, пахотная земля 1500 м2, с узаконенным домом 34 м2, второй ряд от моря в небол…
€250,000
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
17 699 м²
Брач - Милна. Земля под застройку на острове Брач, для строительства отелей и туристических …
Цена по запросу
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
7 500 м²
Милна, Брач - вдоль объездной дороги в Милне на острове Брач мы продаем участок 7500м2 - сел…
€75,000
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Земельные участки
Sutivan, Хорватия
6 200 м²
Милна, БрачМы продаем сельскохозяйственные угодья вдоль дороги 6200м2.www.biliskov.com ID: 6868-1
€62,000
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