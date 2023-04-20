Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Крапинско-Загорская жупания

Земельные участки в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

8 объектов найдено
Земельные участки в Opcina Petrovsko, Хорватия
Земельные участки
Opcina Petrovsko, Хорватия
1 879 м²
€ 37,000
Преграда, улица Горичка Участок под застройку правильной формы, площадью 1879м2 в зоне жило…
Земельные участки в Pustodol, Хорватия
Земельные участки
Pustodol, Хорватия
2 118 м²
€ 36,000
I25103 пустодол
Земельные участки в Spickovina, Хорватия
Земельные участки
Spickovina, Хорватия
5 507 м²
€ 165,000
I24026 Дубрава Забочка
Земельные участки в Opcina Tuhelj, Хорватия
Земельные участки
Opcina Tuhelj, Хорватия
1 126 м²
€ 38,000
I23888 Črešnjevec
Земельные участки в Spickovina, Хорватия
Земельные участки
Spickovina, Хорватия
3 540 м²
€ 120,000
I22876 Дубрава Забочка
Земельные участки в Grabrovec, Хорватия
Земельные участки
Grabrovec, Хорватия
2 014 м²
€ 90,000
I22542 Каштельский пут
Земельные участки в Орославье, Хорватия
Земельные участки
Орославье, Хорватия
4 309 м²
€ 79,000
I21802 Bregovita
Земельные участки в Krapinske Toplice, Хорватия
Земельные участки
Krapinske Toplice, Хорватия
8 769 м²
€ 92,075
Крапинске Топлице, Вртняковец Земля под застройку в незастроенной части строительной площад…
Realting.com
Перейти