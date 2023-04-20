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Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Grad Dubrovnik
Земельные участки в Grad Dubrovnik, Хорватия
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13 объектов найдено
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Земельные участки
Zaton, Хорватия
531 м²
€ 350,000
Дубровник, Затон Продается урбанизированный участок в зоне М1 общей площадью 531 м2 в бухте…
Земельные участки
Zaton, Хорватия
337 м²
€ 320,000
Дубровник, Затон Продается урбанизированный участок в зоне М1 общей площадью 337 м2 в бухте…
Земельные участки
Sudurad, Хорватия
1 440 м²
€ 100,800
Земля под застройку, 300 м до моря, 1440 м2, Сугуран, остров Шипан Земля расположена на остр…
Земельные участки
Gromaca, Хорватия
9 708 м²
€ 250,000
Сельскохозяйственные угодья с узаконенным зданием, площадь 9 708 м2, Орашац Просторная сельс…
Земельные участки
Sudurad, Хорватия
3 655 м²
€ 182,750
Земля под застройку, 300 м до моря, 3655 м2, Судурад, остров Сипан Земля расположена на остр…
Земельные участки
Dubravica, Хорватия
4 666 м²
€ 139,980
Agricultural land, 50 m to the sea, 4,666 m2, Ratac, near Slano Agricultural land with panor…
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
€ 375,000
Расположение: Дубровник Центр города Дубровник: 8 км Море: 2 км Аэропорт Дубровника: 15 км П…
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
€ 2,520,000
Участок под застройку: 21 000м2 расположен в 14 км от Дубровника Старый город. Этот участок,…
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
€ 1,300,000
Рядом с одним из самых известных городов Адриатического побережья, Дубровник лежит этот остр…
Земельные участки
Kolocep, Хорватия
€ 500,000
Расположение: Колоцеп, Дубровник Размер участка: 1400м2 Море: 150м Платная вилла Проект со в…
Земельные участки
Zaton, Хорватия
1 715 м²
€ 550,000
Земельный участок 450 м до моря, 1715 м2, Затон, Дубровник Возможность для инвестиций в бизн…
Земельные участки
Zaton, Хорватия
4 786 м²
Цена по запросу
Дубровник, Затон Два красивых земельных участка общей площадью 4786 м2 (M1 (2403 м2 и 2383 …
Земельные участки
Orasac, Хорватия
9 097 м²
€ 150,000
Сельскохозяйственные угодья с возможностью строительства, 9,097 м2, Трстено Земля имеет прав…
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