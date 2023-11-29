Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Grad Dubrovnik

Земельные участки в Grad Dubrovnik, Хорватия

6 объектов найдено
Земельные участки в Lopud, Хорватия
Земельные участки
Lopud, Хорватия
€1,60 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Zaton, Хорватия
Земельные участки
Zaton, Хорватия
Площадь 531 м²
Дубровник, Затон Продается урбанизированный участок в зоне М1 общей площадью 531 м2 в бухте…
€350,000
Оставить заявку
Земельные участки в Zaton, Хорватия
Земельные участки
Zaton, Хорватия
Площадь 337 м²
Дубровник, Затон Продается урбанизированный участок в зоне М1 общей площадью 337 м2 в бухте…
€320,000
Оставить заявку
Земельные участки в Дубровник, Хорватия
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
Расположение: Дубровник Центр города Дубровник: 8 км Море: 2 км Аэропорт Дубровника: 15 км П…
€375,000
Оставить заявку
Земельные участки в Дубровник, Хорватия
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
Рядом с одним из самых известных городов Адриатического побережья, Дубровник лежит этот остр…
€1,30 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Zaton, Хорватия
Земельные участки
Zaton, Хорватия
Площадь 4 786 м²
Дубровник, Затон Два красивых земельных участка общей площадью 4786 м2 (M1 (2403 м2 и 2383 …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти