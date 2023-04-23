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Земельные участки в Русенская область, Болгария

7 объектов найдено
Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 11,000
Земельный участок с видом на озеро 10 минут езды до центра Русе IBG Real Estates рада предл…
Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 21,000
Участок ЗЕМЛИ на главной дороге II-21, недалеко от Русе IBG Real Estates рада предложить на…
Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 18,000
Участок ЗЕМЛИ на асфальтовой дороге в городе Русе IBG Real Estates рада предложить на прода…
Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 16,500
Регулируемый участок земли в 10 минутах езды от города Русе IBG Real Estates предлагает на …
Земельные участки в Chervena Voda, Болгария
Земельные участки
Chervena Voda, Болгария
940 м²
€ 15,000
Регулируемый участок земли недалеко от города Русе IBG Real Estates предлагает на продажу э…
Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 4,500
Земельный участок, 5 минут езды до центра Русе IBG Real Estates рада предложить на продажу …
Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
€ 63,000
8 500 кв.м. РЕГУЛИРОВАННЫЙ участок земли на международной дороге в городе Русе Продается …
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