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Земельные участки в Русенская область, Болгария

6 объектов найдено
Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
Участок ЗЕМЛИ на главной дороге II-21, недалеко от Русе IBG Real Estates рада предложить на…
€21,000
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Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
Участок ЗЕМЛИ на асфальтовой дороге в городе Русе IBG Real Estates рада предложить на прода…
€18,000
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Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
Регулируемый участок земли в 10 минутах езды от города Русе IBG Real Estates предлагает на …
€16,500
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Земельные участки в Chervena Voda, Болгария
Земельные участки
Chervena Voda, Болгария
Площадь 940 м²
Регулируемый участок земли недалеко от города Русе IBG Real Estates предлагает на продажу э…
€15,000
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Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
Земельный участок, 5 минут езды до центра Русе IBG Real Estates рада предложить на продажу …
€4,500
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Земельные участки в Ruse, Болгария
Земельные участки
Ruse, Болгария
8 500 кв.м. РЕГУЛИРОВАННЫЙ участок земли на международной дороге в городе Русе Продается …
€63,000
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