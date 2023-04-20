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Земельные участки в Добричская область, Болгария

2 объекта найдено
Земельные участки в Trastikovo, Болгария
Земельные участки
Trastikovo, Болгария
€ 8,000
Земельные участки в Kranevo, Болгария
Земельные участки
Kranevo, Болгария
4 500 м²
€ 250,000
Болгария, Варна  Продается участок земли площадью 4500 кв. м (45 соток) в районе г. В…
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