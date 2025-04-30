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Виллы с гаражом в Вибо-Валентии, Италия

Tropea
7
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1 объект найдено
Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, гаражом и большим садо…
$687,705
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Параметры недвижимости в Вибо-Валентии, Италия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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