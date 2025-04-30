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Виллы с бассейном в Вибо-Валентии, Италия

Tropea
7
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5 объектов найдено
Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского моря …
$335,789
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается часть виллы 8V в жилом комплексе Пиццо Бич Клаб — Калабрия. Комфортабельная вилла,…
$340,342
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
$227,540
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Вилла в Калабрии расположена в загородной местности городка Дзамброне в 7 км от города Тропе…
$398,394
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
$228,792
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Параметры недвижимости в Вибо-Валентии, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
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