ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Жилая
Вибо-Валентия
Виллы
Виллы в Вибо-Валентия, Италия
Вилла
Очистить
40 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
3
135 м²
1
Шикарная видовая вилла в Замброне 🌅 🍃 Если для Вас является важным быт…
€475,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
2
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
€338,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
€330,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
90 м²
✨ Вилла в Замброне с видом на море! 🌊 Новое предложение: Вилла в месте…
€240,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
3
Вилла в прекрасной Тропее рядом с морем 🌊 Красивый комфортный дом в ист…
€365,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
100 м²
1
🇮🇹 У Вас есть отличная возможность приобрести великолепную виллу в итал…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
3
2
100 м²
1
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
€360,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 ванных с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
3
114 м²
1
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
€345,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
110 м²
2
Вилла с видами на море в закрытом комплексе в Замброне. Вилла площадью …
€360,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
98 м²
1
Вилла в Паргелии в закрытом комплексе с выходом к частному пляжу. Парге…
€350,000
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни с охраной
Вибо-Валентия, Италия
2
2
80 м²
1
Проект Giardino di Ulisse расположен в уникальном городе Тропея на поб…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
100 м²
2
Виллета в Замброне расположена рядом с Тропеей и лучшими пляжами Побере…
€170,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
135 м²
3
Данные фото принадлежат виллам, которые уже готовы в комплексе Компле…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни с гаражом
Вибо-Валентия, Италия
3
3
150 м²
3
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, г…
€630,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 5 спален с подвалом
Вибо-Валентия, Италия
5
4
250 м²
2
Эксклюзивная вилла на первой линии в Паргелии с панорамным видом на мор…
€980,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
5
5
300 м²
2
Прекрасная двухэтажная Вилла с бассейном расположена в приморском горо…
€430,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
1
75 м²
1
Вторичная отдельная вилла в Замброне. Вилла с большим садом и панорамны…
€190,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни с сауной
Вибо-Валентия, Италия
3
3
1
Современная вилла класса люкс в Тропее Вилла находится в 300м от моря, …
€1,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни с террасой
Вибо-Валентия, Италия
2
2
83 м²
2
*Семь великолепных вилл на склонах Замброне в 500м от моря* Расположенн…
€225,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
3
140 м²
1
Вилла в окружении зелени с открытыми видами на море. Вилла расположена …
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
1
100 м²
2
Вторичная виллета в Замброне по очень привлекательной цене. Площадь 100…
€135,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с охраняемой территорией
Вибо-Валентия, Италия
3
3
115 м²
2
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS 🇮🇹 Комплекс Sevenv…
€340,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
5
140 м²
1
Вилла на первой линии одного из самых красивых пляжей побережья Богов. …
€850,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
1
75 м²
1
ОСТАЛАСЬ ОДНА ВИЛЛЛА НА ПРОДАЖУ Tropea Beach Club – жилой комплекс, ра…
€240,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 4 ванных
Вибо-Валентия, Италия
4
450 м²
2
Идеально расположенная на возвышенности в итальянской деревушке Замброн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
90 м²
2
Вилла расположена в городке Бриатико, недалеко от Тропеи. В небольшом …
€210,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
3
2
95 м²
3
Madama Villas на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в экск…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
75 м²
2
La Rosa Dei Venti В нескольких километрах от центра Замброне и недалеко…
€240,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
2
2
70 м²
1
Строится под клиента. Комплекс Residence Dei Fiori находится в живопи…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
3
1
80 м²
1
Открыты продажи на виллы во второй очереди комплекса Residence Dei Fior…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Вибо-Валентия, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL