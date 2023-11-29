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Виллы в Вибо-Валентия, Италия

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40 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Шикарная видовая вилла в Замброне 🌅 🍃 Если для Вас является важным быт…
€475,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
€338,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€330,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
✨ Вилла в Замброне с видом на море! 🌊  Новое предложение: Вилла в месте…
€240,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Вилла в прекрасной Тропее рядом с морем 🌊 Красивый комфортный дом в ист…
€365,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🇮🇹 У Вас есть отличная возможность приобрести великолепную виллу в итал…
€350,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни с видом на море в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
€360,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 ванных с видом на море в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 ванных с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
€345,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Вилла с видами на море в закрытом комплексе в Замброне. Вилла площадью …
€360,000
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Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Вилла в Паргелии в закрытом комплексе с выходом к частному пляжу. Парге…
€350,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни с охраной в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни с охраной
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Проект Giardino di Ulisse  расположен в уникальном городе Тропея на поб…
€250,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Виллета в Замброне расположена рядом с Тропеей и лучшими пляжами Побере…
€170,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Данные фото принадлежат виллам, которые уже готовы в комплексе   Компле…
€320,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни с гаражом в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни с гаражом
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, г…
€630,000
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Dolce Calabria
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Вилла 5 спален с подвалом в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 5 спален с подвалом
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла на первой линии в Паргелии с панорамным видом на мор…
€980,000
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Dolce Calabria
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Вилла 5 спален в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Прекрасная двухэтажная Вилла с бассейном  расположена в приморском горо…
€430,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Вторичная отдельная вилла в Замброне. Вилла с большим садом и панорамны…
€190,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни с сауной в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни с сауной
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Современная вилла класса люкс в Тропее Вилла находится в 300м от моря, …
€1,10 млн
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни с террасой в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни с террасой
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
*Семь великолепных вилл на склонах Замброне в 500м от моря* Расположенн…
€225,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Вилла в окружении зелени с открытыми видами на море. Вилла расположена …
€450,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Вторичная виллета в Замброне по очень привлекательной цене. Площадь 100…
€135,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с охраняемой территорией в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с охраняемой территорией
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS 🇮🇹 Комплекс Sevenv…
€340,000
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Dolce Calabria
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Вилла 5 спален в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Вилла на первой линии одного из самых красивых пляжей побережья Богов. …
€850,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
ОСТАЛАСЬ ОДНА ВИЛЛЛА НА ПРОДАЖУ Tropea Beach Club –  жилой комплекс, ра…
€240,000
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Dolce Calabria
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Вилла 4 ванных в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 4 ванных
Вибо-Валентия, Италия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Идеально расположенная на возвышенности в итальянской деревушке Замброн…
€1,10 млн
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена в городке Бриатико, недалеко от Тропеи.  В небольшом …
€210,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни с видом на море в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Madama Villas на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в экск…
€250,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
La Rosa Dei Venti В нескольких километрах от центра Замброне и недалеко…
€240,000
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Dolce Calabria
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Вилла 2 спальни с видом на море в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Строится под клиента.   Комплекс Residence Dei Fiori находится в живопи…
€200,000
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Dolce Calabria
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Вилла 3 спальни с видом на море в Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни с видом на море
Вибо-Валентия, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Открыты продажи на виллы во второй очереди комплекса Residence Dei Fior…
€250,000
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Dolce Calabria
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Параметры недвижимости в Вибо-Валентия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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