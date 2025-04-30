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Виллы с видом на море в Вибо-Валентии, Италия

Tropea
7
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13 объектов найдено
Вилла в Ricadi, Италия
Вилла
Ricadi, Италия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
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$796,787
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жилье и надежный вариан…
$376,601
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается двухэтажная вилла в Калабрии, в 3 минутах езды от белоснежного лазурного пляжа нед…
$489,455
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского моря …
$335,789
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Строится под клиента.   Комплекс Residence Dei Fiori находится в живописном городке Замброне…
$218,319
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Вилла в Tropea, Италия
Вилла
Tropea, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Калабрии расположена рядом с городом Тропеа. Площадь виллы составляет 450 кв. м и вк…
$1,25 млн
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы будете погружаться в а…
$391,938
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс состоит из отдельно стоящих вилл в Пиццо Калабро.  Комплекс находится на перв…
$349,311
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS ?? Комплекс Sevenvillas расположился в …
$371,143
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Вилла в Калабрии расположена в загородной местности городка Дзамброне в 7 км от города Тропе…
$398,394
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Открыты продажи на виллы во второй очереди комплекса Residence Dei Fiori в Замброне. Замброн…
$272,899
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
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$364,246
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Madama Villas на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в эксклюзивном комплексе Ma…
$272,899
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Параметры недвижимости в Вибо-Валентии, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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